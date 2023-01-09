Теннисист Андрей Рублев стал первой ракеткой России

Андрей Рублев стал первой ракеткой России, обогнав своего соотечественника Даниила Медведева. Об этом стало известно после обновления рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Андрей Рублев набрал 3 930 очков и поднялся с восьмого на шестую строчку рейтинга. Восьмым в таблице стал Даниил Медведев. В его активе 3 860 очков.

На первом месте рейтинга расположился испанец Карлос Алькарас. Он набрал 6 820 очков.

Фото: pixabay.com

Андрей Рублев родился 20 октября 1997 года в Москве. 25-летний теннисист является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте. Также Рублев — победитель 15 турниров АТР, обладатель Кубка Дэвиса 2021 и Кубка АТР 2021 года в составе сборной России.

Отметим, что Рублев обыграл Медведева в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Это произошло еще в ноябре прошлого года.



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Айрат Назипов