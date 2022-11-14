Рублев обыграл Медведева на старте итогового турнира ATP

Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, сообщает «РИА Новости».



Встреча красной группы завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублева под шестым номером. Медведев имеет четвертый номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Счет в личных встречах игроков — 4-2 в пользу Медведева.

В первом сете Рублев со счетом 5:2, но затем не реализовал семь сетболов. В третьей партии Медведев отыграл четыре матчбола. На счету Рублева девять эйсов и одна двойная ошибка. Медведев совершил 24 подачи навылет, допустил восемь двойных и 26 невынужденных ошибок, активно выиграл 43 мяча. У Рублева 38 виннерсов и 24 невынужденные ошибки.

В августе Медведев стал победителем в мексиканском турнире, который прошел в Лос-Кабосе на стадионе «Дальмар Интернешнл Скул». В финале он встречался с 26-летним британцем Кэмероном Норри.

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Маргарита Головатенко