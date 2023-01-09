В Казани посадили офицера ФСИН — его признавшийся во взятках подельник мобилизован

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

К 5 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Приволжский райсуд Казани экс-начальника участка центра трудовой адаптации колонии №19, старшего лейтенанта Ильназа Зульмиева. Его признали виновным в получении взятки и трех превышениях полномочий с проносом мобильных телефонов и взяли под стражу в зале суда.



Защита не согласна с приговором, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Руслан Нагиев. «Мы считаем, что это оговор со стороны обвиняемого Галимзянова», — отметил он.

Напомним, признавший вину лейтенант Ильназ Галимзянов предстал перед судом наравне с Зульмиевым, однако уже после прений был мобилизован. Обращения суда в адрес военных с требованием вернуть его на скамью подсудимых направлялись еще в тот период, когда будущий боец проходил спецподготовку на территории Казани. Пока суд ждал ответы, Гализмзянова направили в зону СВО. В итоге дело мобилизованного было выделено в отдельное производство, а дело Зульмиева дошло до приговора.

Фото: соцсети (Галимзянов — в центре)

В прениях гособвинители просили для признавшего вину 7,5 года колонии строгого режима, а для не признавшего — на год больше.

По версии СК, на счету Галимзянова и Зульмиева — три проноса мобильников на «зону» за взятки от осужденного Набиуллина в 18—22 тысячи рублей в октябре 2021 года — всего на 60 тысяч рублей. По тем же фактам двум офицерам предъявляли обвинения в превышении полномочий.

Как полагает сторона обвинения, старлей выстроил психологический контакт с осужденным, которому предлагалось оплатить услугу доставки запрещенных устройств и заработать на их продаже зэкам. А Галимзянов выполнял роль курьера, который забирал заказанные с «зоны» мобильные в салоне связи и доставлял их к проходной ИК-19. Там лейтенанты прятали трубки в карманах своей формы, пересаживались в служебную «Газель» и через транспортные ворота заезжали в колонию без досмотра.