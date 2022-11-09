Казанский суд решил не выносить приговор уехавшему на фронт офицеру ФСИН

Фото: соцсети (Галимзянов — в центре)

Приволжский райсуд Казани не смог добиться возврата мобилизованного фигуранта на скамью подсудимых и выделил материалы дела по нему в отдельное производство. По данным «Реального времени», такое решение было вынесено по ходатайству гособвинителя Чулпан Шаеховой, несмотря на возражения второго обвиняемого по данному делу и его адвоката Руслана Нагиева.



Напомним, ранее экс-начальник участка Центра трудовой адаптации казанской колонии №19 Ильназ Галимзянов признался в проносе осужденным шести телефонов за взятки. В прениях сторона обвинения просила для него 7,5 года колонии строгого режима. Наказание на год больше было предложено для Ильназа Зульмиева, также занимавшего должность начальника учебно-производственного участка учреждения ФСИН.

С последним словом по этому делу старший лейтенант Галимзянов выступил еще 23 сентября, ожидалось, что 5 октября суд выслушает финальную речь второго фигуранта и удалится в совещательную комнату. Однако больше в суде Галимзянова не видели. Его адвокат Зульфия Акманова сообщила — он получил повестку на мобилизацию и был направлен для подготовки в лагерь, развернутый на территории «Казань Экспо». Акманова просила суд выделить материалы по ее клиенту в отдельное производство.

Председательствующий по делу судья направил запросы ответственным за мобилизацию, указав, что Галимзянов не подлежал «призыву». Ответ пришел только от районного военкомата, где подтвердили сам факт нахождения данного гражданина в тренировочном лагере мобилизованных. 23 октября этот обвиняемый отправился в зону СВО в составе первого эшелона мобилизованных татарстанцев.

Ответа из Татвоенкомата суд так и не дождался, и удовлетворил ходатайство стороны обвинения о разъединении дела: материалы по Галимзянову выделены в отдельное производство с последующей приостановкой, а разбирательство по Зульмиеву продолжится 22 ноября. Поскольку для рассмотрения ходатайств и направления запросов судебное следствие было возобновлено, прения по делу пройдут повторно.