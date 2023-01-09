С «Казанского вертолетного завода» хотят взыскать 6,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С ПАО «Казанский вертолетный завод» хотят взыскать 6,5 млн. Иск на казанскую компанию подало ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» из Московской области, выяснило «Реальное время».

Суть претензий пока неясна, но в суд на КВЗ балашихинский «Рубин» подал еще в конце прошлого года. При этом «Казанский вертолетный завод» является одним из крупнейших контрагентов подмосковной компании.

Авиационная корпорация «Рубин» известна тем, что разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. При этом компания позиционирует себя как единственное предприятие на территории СНГ, которое производит авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов, тормозов с применением углеродных, металлокерамических и биметаллических тормозных дисков, а также различные гидравлические авиационные системы и их агрегаты.

Фото: ru.wikipedia.org

Выручка за 2020 год у компании составила 6,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 878,8 млн рублей. При этом у предприятия сразу несколько владельцев. В их числе компания «Макрон-СТ», бизнесмены Николай Зубань, Ольга Рослякова и Александр Окулов.

В общей сложности корпорация подавала 43 иска на общую сумму 419,4 млн рублей. В большинстве случаев, суды вставали на сторону «Рубина» и удовлетворяли их иск полностью либо частично.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь, ПАО «Казанский вертолетный завод» принадлежит компании «Вертолеты России». Выручка предприятия за 2021 год составила 27,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.

Напомним, «Реальное время» писало, что КВЗ и КФУ проиграли крупный конкурс по распределению бюджетных субсидий на три года вперед. Совместной заявке не хватило всего 2,5—3,5 балла, чтобы войти в 15 отобранных проектов, финансируемых по нацпроекту «Наука и университеты». В последний раз КВЗ выигрывал федеральные гранты с КНИТУ-КАИ в 2014—2015 годах. С новым партнером прервать череду неудач не удалось.

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Айрат Назипов