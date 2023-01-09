Рустам Минниханов поручил продолжить работу по поддержке личных подсобных хозяйств

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по поддержке личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает его пресс-служба.

Также Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость уделить внимание подготовке специализированных кадров в сфере сельского хозяйства и заготовке минеральных удобрений. Кроме того, он отметил важность для жителей традиционных сельскохозяйственных ярмарок, которые проводят в Татарстане еженедельно весной и осенью.

Напомним, согласно данным сельскохозяйственной переписи 2021 года, в Татарстане с 2016-го сократилось число как сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, так и количество ИП и личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Вместе с этим уменьшилась и площадь их угодий.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина