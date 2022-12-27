Жители Татарстана купили на сельскохозяйственных ярмарках продуктов на 2,1 млрд рублей

Жители Татарстана в 2022 году приобрели на специальных сельскохозяйственных ярмарках продуктов на 2,1 млрд рублей, сообщили в Минсельхозпроде республики.



По итогам ярмарочных дней реализовано продукции на сумму 2,1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — в весенний период, 1,6 млрд рублей — в осенний период, — сказано в сообщении.

Всего на ярмарочные площадки было завезено более 18 тыс. тонн овощей, в том числе 11 тыс. тонн картофеля, около 4 тыс. тонн лука, 2,6 тыс. тонн мяса (в том числе 1,5 тыс. тонн говядины), 360 тонн разливного молока, 3,5 млн штук куриных яиц, около 1,3 тыс. тонн сахарного песка и 882 тонны муки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 декабря в казанском Агропромпарке прошла последняя сельскохозяйственная ярмарка в этом году. Свою продукцию представили фермеры из Балтасинского, Нурлатского и Сабинского районов Татарстана.



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Маргарита Головатенко