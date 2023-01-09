Президентом — председателем правления банка «Открытие» назначен Михаил Алексеев

Президентом — председателем правления банка «Открытие» назначен Михаил Алексеев. К исполнению обязанностей на этой должности он приступил с 1 января, пишет «Коммерсантъ».

С 2008 по 2020 годы Михаил Алексеев возглавлял «ЮниКредит Банк». Затем до 1 июня 2022 года он работал в Банке России, входил в состав наблюдательного совета «Открытия».

Михаил Алексеев на посту президента — председателя правления банка «Открытие» сменил Михаила Задорнова, который покинул пост в начале года. Вместе с ним правление банка «Открытие» покинули Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Открытие» продали ВТБ — Банк России объявил о завершении сделки 27 декабря. По договору покупная цена акций составила 340 млрд рублей. После этого появилась информация, что Михаил Задорнов покинет пост председателя правления «Открытия».



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Татьяна Демина