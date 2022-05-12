Зампред Банка России Михаил Алексеев покинет пост
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев покинет пост с 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Алексеев принял решение о продолжении карьеры вне ЦБ, уточнили в пресс-службе.
С 12 мая зампредом ЦБ приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной назначен Сергей Белов. Он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Департамента полевых учреждений и объединения «РОСИНКАС».
Исполняющим обязанности главы департамента полевых учреждений назначили первого замначальника этого подразделения Олега Беленко. Согласно заявлению, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута теперь напрямую подчиняется председателю Банка России.
Алексеев был назначен зампредом Банка России в октябре 2020 года. С того же года он руководит факультетом «Международные экономические отношения» Финансового университета при правительстве. В апреле 2022 года он попал под блокирующие санкции США.
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