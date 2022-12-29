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Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет свой пост

15:45, 29.12.2022
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет свой пост
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов 31 декабря покинет свой пост. Вместе с ним правление кредитной организации покинут еще шесть человек.

Вместе с ним Михаилом Задорновым 31 декабря правление банка «Открытие» покинут Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.

Всего в правление банка на данный момент входят девять человек, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Открытие» продали ВТБ — Банк России объявил о завершении сделки 27 декабря. По договору покупная цена за акции составила 340 млрд рублей. После этого появилась информация, Михаил Задорнов покинет пост председателя правления «Открытия».

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Татьяна Демина
БизнесЭкономикаБанки

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