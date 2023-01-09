Новости происшествий

11:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Азнакаевская прокуратура начала проверку после отравления угарным газом двух человек

08:24, 09.01.2023
Азнакаевская прокуратура начала проверку после отравления угарным газом двух человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Азнакаевская прокуратура начала проверку информации об отравлении угарным газом двух человек, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, сообщение о происшествии в квартире жилого дома по ул. Нефтяников, 28 поступило вчера вечером. Пострадали девушка 2003 года рождения и мужчина 2000 года рождения. С диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести» они госпитализированы в ЦРБ Азнакаево.

Уточняется, что надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогах мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

Это не единственный за 8 января случай отравления угарным газом в Татарстане. Похожий инцидент случился в Казани в квартире жилого дома №28/2 на улице Батыршина. С отравлением угарным газом госпитализированы три человека, в том числе один ребенок.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также