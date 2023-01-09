Азнакаевская прокуратура начала проверку после отравления угарным газом двух человек

Азнакаевская прокуратура начала проверку информации об отравлении угарным газом двух человек, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, сообщение о происшествии в квартире жилого дома по ул. Нефтяников, 28 поступило вчера вечером. Пострадали девушка 2003 года рождения и мужчина 2000 года рождения. С диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести» они госпитализированы в ЦРБ Азнакаево.

Уточняется, что надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогах мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

Это не единственный за 8 января случай отравления угарным газом в Татарстане. Похожий инцидент случился в Казани в квартире жилого дома №28/2 на улице Батыршина. С отравлением угарным газом госпитализированы три человека, в том числе один ребенок.

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Максим Кокунин