В Казани три человека отравились угарным газом — прокуратура организовала проверку

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани в квартире жилого дома №28/2 на улице Батыршина три человека, в том числе один ребенок, отравились угарным газом. Прокуратура Кировского района города начала проверку информации, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось вечером 8 января. Двух пострадавших — женщину 40 лет и юношу 19 лет — госпитализировали в горбольницу №7, мальчика 9 лет — в ДРКБ. «Причина происшествия, по мнению газовиков, — слабая тяга в дымоходе», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура и профильные специалисты установят обстоятельства и причины случившегося, а также проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.



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Татьяна Демина