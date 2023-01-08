В Азнакаево два человека отравились угарным газом в квартире
Вечером в воскресенье, 8 января, в квартире жилого дома по ул. Нефтяников, 28 в Азнакаево двое человек отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Пострадали девушка 2003 года рождения и мужчина 2000 года рождения. С диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести» они госпитализированы в ЦРБ Азнакаево.
Причина происшествия устанавливается.
Это не первый за 8 января случай отравления угарным газом в Татарстане. Похожий инцидент случился в Казани в квартире жилого дома №28/2 на улице Батыршина. С отравлением угарным газом госпитализированы три человека, в том числе один ребенок.
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