В Швеции сочли невыполнимыми требования Турции для вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон счел невыполнимыми условия Турции для вступления его страны в НАТО. При этом он подметил, что рано или поздно турецкие власти согласятся, чтобы Швеция стала частью североатлантического альянса. Об этом он сказал в ходе конференции «Народ и оборона», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

— Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать, — сказал Кристерсон.

Напомним, что в начале мая 2022 года Швеция приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, обе страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.

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Антон Гаврилов