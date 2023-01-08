За сутки коронавирусом заразились 3 127 россиян

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 127 случаев заражения коронавирусом. Всего за 7 января в больницах оказались 695 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 826 982 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 8 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 3 694 случая, а общее количество выздоровевших — 21 245 559 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 45 россиян, всего от инфекции скончались 394 080 человек.



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Антон Гаврилов