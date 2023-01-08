Главное о коронавирусе на 8 января: «кракен» добрался до ЮАР, в России доминирует «омикрон»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

По данным на 8 января, в Татарстане коронавирусом заразились 55 человек, а в больницу попали 13 жителей Татарстана. Общее число заражений с начала пандемии — 193 739 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 января, за сутки выздоровели от COVID-19 57 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 191 118 человека.

По данным на 7 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 58 человек. Всего в республике было зарегистрировано 193 684 случая COVID-19. Кроме того, 108 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 191 061 выздоровевший пациент). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России циркулируют десятки разных штаммов коронавируса

За 7 января в России зарегистрировали 3 127 случаев заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки в больницах оказались 476 человека. Число заражений с начала пандемии составляет 21 826 982 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 3 694 случаев, а общее количество выздоровевших — 21 245 559 человека.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки различных штаммов COVID-19. По словам специалиста, каждый из них сильно отличается от исходного «омикрона». Гинцбург объяснил, что циркулирующие на территории России штаммы представляют собой гибриды, рожденные в результате генетического обмена различных вариантов вируса.

В Роспотребнадзоре сообщили, что новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» не обнаружен в России. Специалисты также отметили, что данный вирус намного заразнее своих «собратьев». При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не увидела признаков того, что «кракен» тяжело переносится заболевшими. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в России до сих пор доминирует вариант COVID-19 штамм «омикрон».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

МИД Германии призвал граждан страны по возможности не ездить в КНР

В мире коронавирусом нового типа на 08:20 мск заразились 663 913 396 раз, 6 706 054 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 239 724). На второй строчке — Индия (44 681 148), на третьей — Франция (39 596 671), на четвертой — Германия (37 509 539), на пятой — Бразилия (36 477 214).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 096 503). За ними следуют Бразилия (694 779), Индия (530 720), Россия (386 105, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 263).



За время пандемии было сделано 13 171 509 137 инъекций вакцины против коронавируса.

Граждане, прибывающие в Тайланд, должны будут иметь при себе сертификат, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. По информации газеты The Bangkok Post, такая мера будет действовать для лиц возрастом от 18 лет. Издание подчеркивает, что данное правило сохранит свою силу как минимум до конца января. Также сообщается, что граждане, переболевшие коронавирусом должны будут за 6 месяцев до поездки предоставить документ с подтверждением информации о перенесении заболевания.

В ЮАР обнаружили новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 XBB.1.5, который также называют «кракен». По информации южно-африканской радиостанции SABC, вирус выявили в пробах на территории исследовательского центра Столленбошского университета на западе ЮАР. Один из ведущих вирусологов государства, директор центра по борьбе с эпидемиями Тулио де Оливейра выразил уверенность, что «кракен» не приведет к большому числу госпитализированных в ЮАР, благодаря высокому коллективному иммунитету населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ФРГ призвали граждан страны не ездить в Китай без крайней необходимости. Такая рекомендация МИД Германии связана с ситуацией с COVID-19 в КНР. В министерстве также сообщили, что с 9 января Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) включит Китай в перечень зон распространения мутаций.

Новый подтип коронавируса «кракен» может вытеснить доминирующий сейчас в Европе «омикрон», сообщает издание Politico. По информации источника, вирус может сильно распространиться на территории Евросоюза, но не в этом месяце.

Антон Гаврилов