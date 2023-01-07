McDonald's планирует сократить количество персонала

McDonald's планирует сократить штат персонала. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главного исполнительного директора компании Криса Кемпчински.

— Приоритет некоторых инициатив будет понижен, а некоторые будут вовсе устранены, — отметил он.

Такие меры необходимы для более быстрого развития бизнеса после снижения глобальных трат и высвобождения ресурсов для инвестиций. Руководство корпорации озвучит свое окончательное решение в апреле.

Фото: pixabay.com

После начала специальной военной операции на Украине, 8 марта, McDonald's объявил о решении временно закрыть все 850 своих ресторанов в России. В некоторых регионах они вскоре действительно закрыли двери для клиентов, но в Казани продолжали работу вплоть до 10 июня.



К моменту объявления о временном закрытии «Макдоналдсов» в них работали 62 тысячи сотрудников. Американская корпорация заверила, что продолжит платить зарплату своим работникам в России, «которые вложили свое сердце и душу в бренд McDonald’s».

О полном прекращении работы в России McDonald's сообщила 16 мая.

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Елизавета Пуншева