В Турции оценили объем запаса черноморского газа

Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

— Доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» в турецком секторе Черного моря достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции, — отметил он.

Донмез также почеркнул, что существует цель выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море в течение 4 лет. Это позволит на 30% сократить импорт голубого топлива.

Фото: realnoevremya.ru

— На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6 500 человек, а на морском — еще 2 500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство, — заявил министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море. Он добавил, что запасы месторождений газа в водах Турции в Черном море увеличились до 710 млрд кубометров. Они оцениваются в $1 трлн.



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Елизавета Пуншева