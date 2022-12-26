Турция обнаружила крупное месторождение газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море. Об этом он заявил в обращении к нации после заседания кабмина.

— Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине три тысячи двадцать три метра под водой, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что запасы месторождений газа в водах Турции в Черном море увеличились до 710 млрд кубометров. Они оцениваются в $1 трлн.

Фото: wikimedia.org

Напомним, что 2 недели назад Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар. Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов.

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Айрат Назипов