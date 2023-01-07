Юрист объяснила, в какие месяцы выгоднее брать отпуск

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отпуск в 2023 году наиболее выгодно брать в марте, августе и октябре. Об этом «РИА Новости» рассказала юрист HeadHunter Татьяна Нечаева.

— Как правило, наиболее выгодные для отпуска — те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня), — сказала юрист.

Как пояснила Нечаева, это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Так, оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на число отработанных дней. Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самым же невыгодным временем для отпуска с точки зрения денег эксперт считает начало года. Это связано с тем, что в январе всего 17 рабочих дней, а в феврале — 18.

Напомним, что своим мнением относительно отпусков поделился и руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Он считает, что лучше избегать отпуск не только в январе и феврале, но и в апреле, а также в мае. По его словам, в этот период можно потерять в отпускных по сравнению с зарплатой.

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Айрат Назипов