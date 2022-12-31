Юрист назвал самые выгодные месяцы для оплачиваемого отпуска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самыми выгодными месяцами для оплачиваемого отпуска в 2023 году будут август, октябрь и март. Об этом RT сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

— Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой, — пояснил он.

В январе, феврале, апреле и мае уходить в отпуск невыгоднее всего. По словам эксперта, в этот период можно потерять в отпускных по сравнению с зарплатой.

Фото: realnoevremya.ru

— По закону наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 тыс. рублей в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года, и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной, — отметил Южалин.

Согласно исследованиям, 10% казанцев с негативом воспринимают новость о том, что их коллега по работе уходит в отпуск в конце декабря. 27%, напротив, радуются за сослуживца и с позитивом относятся к такому решению коллеги. Еще 57% признаются, что им безразлично, когда их сослуживец возьмет отпуск.



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Елизавета Пуншева