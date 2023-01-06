Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777.
Отметим, что в начале этой недели российские войска вскрыли позиции и уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР.
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