Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Краматорска российские войска вскрыли позиции и уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Также высокоточными ударами ВКС по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и Краматорск уничтожено более 130 иностранных наемников.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении в результате поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое уничтожено более 40 украинских бойцов, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией нанесены удары по четырем отрядам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка. Потери украинских военных составили более 120 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжили наступление. В результате атаки в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое уничтожено более 30 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Фото: Минобороны России

В субботу, 31 декабря, Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, которые применяются для совершения террористических атак против РФ.

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Максим Кокунин