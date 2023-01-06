Аналитик спрогнозировал рост курса доллара и евро

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал рост курса доллара и евро. Его цитирует RT.

— Доллар в течение 2023 года может подорожать до 75,00–80,00 рубля на фоне начала действия нового бюджетного правила, а в ближайшую 1–2 недели котировки будут стараться закрепиться выше 72,00 рубля, откуда они отскочили в последний день года на фоне фиксации прибылей трейдерами. Полагаем, что диапазон торгов составит 72,00–75,00, — сказал эксперт.

По его словам, падение стоимости рубля происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, из-за чего падают экспортные доходы страны.

Фото: pixabay.com

Напомним, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предсказывал, что курсы валют на новогодние праздники останутся на тех же уровнях.



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Айрат Назипов