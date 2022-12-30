Аналитик: «Доллар останется на уровне 71—73 рублей»

Курсы валют, скорее всего, не изменятся на следующей неделе. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Доллар останется на уровне 71—73 рублей, евро будет торговаться в диапазоне 75—77 рублей. Наступает период затишья на мировых площадках, Мосбиржа на следующей неделе будет работать только с 3 по 6 января, — пояснил он.

Существенных событий, которые могли бы повлиять на курс, по словам Деева, не ожидается.

— Все важные периоды (налоговый период в России) уже пройдены. Поэтому стоит рассчитывать, что в праздничные дни, которые отличаются низкой динамикой торгов, изменений в валютных парах не произойдет. Если, конечно, не случатся какие-либо события, которые предусмотреть в данный момент сложно, — заключил аналитик.

Сегодня, 30 декабря, на торгах Московской биржи курс евро вырос до 77 рублей. При этом доллар дешевеет по отношению к российской валюте. Он торгуется в пределах 71 рубля.

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Елизавета Пуншева