За первые дни января в пожарах в Татарстане погибли 4 человека

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За первые четыре дня января в Татарстане зарегистрировали 44 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. В них погибли 4 человека, еще столько же — пострадали, спасены 14 человек.

Большая часть пожаров произошла в жилом секторе. Основные причины:

неосторожное обращение с огнем;

неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения;

неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов;

нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования;

нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, сразу два пожара с пострадавшими произошли накануне, 4 января, в Нижнекамске. В обоих пострадали люди. Еще один пожар произошел вечером в селе Урсалбаш Альметьевского района.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает:

не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели, воздержитесь от курения внутри дома или квартиры, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности и поведения при пожаре, научите малышей не прятаться, а убегать из горящего помещения;

никогда не пользуйтесь неисправными и самодельными электропроводкой и электроприборами, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей;

не оставляйте включенные электробытовые приборы, газовое оборудование, а также топящуюся печь без присмотра.

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Артем Гафаров