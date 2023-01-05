В среду в пожарах в Нижнекамске пострадали два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Сразу два пожара с пострадавшими произошло накануне, 4 января, в Нижнекамске. В обоих пострадали люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Как сообщили в ведомстве, накануне в 21.11 поступило сообщение о пожаре на проспекте Строителей, 4а. Прибывшее на место пожарное подразделение обнаружило возгорание вещей в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома. До прибытия расчета соседи спасли 48-летнюю хозяйку квартиры. Сейчас она находится в ЦРБ города Нижнекамска с диагнозом «отравление продуктами горения». Ликвидировали горение на площади 0,3 кв. м очевидцы. Эвакуация дома не проводилась, а причины пожара еще предстоит установить.

В 22.50 экстренные службы получили сообщение о другом пожаре в Нижнекамске. На этот раз на улице Тихая Аллея, 3. По прибытии пожарного расчета горел диван в однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 3 кв. м. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры — его также доставили в городскую ЦРБ. Причина возгорания также устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Еще один пожар произошел накануне вечером в селе Урсалбаш Альметьевского района. Сообщение о нем поступило в 20.08. Прибывший на место расчет обнаружил горение мебели и вещей на кухне и чердаке одноэтажного частного бревенчатого дома. Площадь пожара составила 35 кв. м. Пожарные спасли из огня двух мужчин 62 и 52 лет. Младший из них получил термический ожог кисти левой руки I степени (2%), от госпитализации отказался. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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Артем Гафаров