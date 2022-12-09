Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась вдвое

Фото: ГУ МЧС России

Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась более чем вдвое, сообщил «Интерфакс».

— Огнем охвачено порядка 15 тыс. кв. м, — сказал собеседник агентства.



Также, по информации агенства и очевидцев, в здании наблюдаются взрывы:

— На полках строительного магазина детонируют лакокрасочные материалы, — сообщили в агенстве.

Информации о пострадавших на данный момент нет. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России.

В ведомстве добавили, что тушение осложняются конструктивными особенностями здания и большой горючей нагрузкой.



Известно, что подмосковная прокуратура уже организовала проверку по пожару, в ходе которой оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности.





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Илина Хакимова