Магазины OBI в России сменят название

Фото: пресс-служба "ОБИ"

Российское подразделение немецкой сети гипермаркетов OBI готовится к ребрендингу. Об этом пишет «Коммерсант».

В конце сентября российское юридическое лицо сети подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, в начале октября — на OBBI. Также был зарегистрирован новый домен h-obi.ru.

Фото: пресс-служба OBI

В июле немецкая OBI GmH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц магазинов OBI, сумма договора, подписанного 27 июля, составила 1 евро. Бизнесмен Йозеф Лиокумович, получивший подконтрольный пакет бизнеса OBI (60% компании), позже рассказывал, что приобрел его за 600 рублей.



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Татьяна Леухина