«Нефтехимик» победил «Спартак»

Фото: пресс-служба «Нефтехимика»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Фото: пресс-служба «Нефтехимика»

На 37-й минуте Евгений Кашников забросил шайбу в меньшинстве. На 43-й минуте Семен Кизимов, забив гол в большинстве с передачи Булата Шафигуллина, удвоил преимущество «Нефтехимика». На 46-й минуте Максим Чудинов отыграл одну шайбу, но уже на 50-й минуте Шейн Принс сравнял счет. Очки за результативные передачи получили Семен Ручкин и Александр Хохлачев. На 58-й минуте Ансель Галимов забил третий гол.

Сегодня прошел еще один матч — казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в первой игре 2023 года — в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме победой казанской команды со счетом 2:1.



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Илина Хакимова