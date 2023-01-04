«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Северсталь»
Казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в первой игре 2023 года — в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме победой казанской команды со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Первый период прошел без голов. Всего за 93 секунды до завершения второго игрового отрезка Вячеслав Войнов, реализовав численное большинство, вывел казанцев вперед. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачев и Александр Радулов. На 48-й минуте Робин Пресс сравнял счет, забросив шайбу при игре «пять на четыре». Победу своей команде в овертайме принес Войнов, оформивший дубль.
Стоит отметить, что в перерыве болельщик казанской команды Рушан Хуснутдинов (на постере) смог закинуть шайбу в отверстие с другого конца площадки и выиграл миллион рублей.
Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в последней игре 2022 года. Матч закончился со счетом 3:1. Шайбы в составе «Ак Барса» забили Артем Галимов и Никита Дыняк. Последний оформил дубль. В составе «Нефтехимика» отличился Максим Березин.
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