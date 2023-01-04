«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Северсталь»

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в первой игре 2023 года — в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме победой казанской команды со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Первый период прошел без голов. Всего за 93 секунды до завершения второго игрового отрезка Вячеслав Войнов, реализовав численное большинство, вывел казанцев вперед. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачев и Александр Радулов. На 48-й минуте Робин Пресс сравнял счет, забросив шайбу при игре «пять на четыре». Победу своей команде в овертайме принес Войнов, оформивший дубль.

Стоит отметить, что в перерыве болельщик казанской команды Рушан Хуснутдинов (на постере) смог закинуть шайбу в отверстие с другого конца площадки и выиграл миллион рублей.

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в последней игре 2022 года. Матч закончился со счетом 3:1. Шайбы в составе «Ак Барса» забили Артем Галимов и Никита Дыняк. Последний оформил дубль. В составе «Нефтехимика» отличился Максим Березин.

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Илина Хакимова