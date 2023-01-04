Кабмин планирует ограничить раскрытие информации «Транснефтью»

Правительство России до 1 июля 2024 года намерено ограничить раскрытие информации «Транснефтью» для снижения риска наложения новых санкций в отношении компании и ее контрагентов, сообщается в проекте постановления Кабмина, разработанного ФАС России.

Постановление может начать действовать уже 1 марта 2023 года. При этом отмечается, что субъект естественных монополий, который занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, будет должен раскрыть отчетную информацию за 2018—2023 годы в срок не позднее 1 июля 2024 года.

Отметим, что изменения не затронут информацию о тарифах и ценах на услуги «Транснефти», а проект разработан по обращению самой компании и по поручению вице-премьера России Александра Новака.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ФАС полагает, что сейчас информацию о «маршрутах транспортировки нефти и нефтепродуктов, о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов транспортной системы, об основных проектных характеристиках объектов магистральных трубопроводов и пунктов перевалки, слива, налива, приема, сдачи» легко отследить, что позволяет лицам, заинтересованным в наращивании санкционного давления, отследить грузопотоки нефти и маршруты транспортировки нефтепродуктов для введения новых санкций.



Согласно нововведениям, «Транснефть» сможет предоставлять информацию потребителям и заявителям, но лишь исходя из оценки риска введения ограничений в отношении самой компании, ее аффилированных лиц и контрагентов. Компания самостоятельно будет должна учитывать риски и степень контроля недружественных стран над такими заявителями и обоснованность интереса к запрашиваемой информации.



Накануне Александр Новак заявил, что Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен. По его словам, в стране в связи с этим в начале 2023 года добыча нефти может сократиться на 500—700 тысяч баррелей в сутки.

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Илина Хакимова