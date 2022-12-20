Новости общества

22:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

21:39, 20.12.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации.

Рабочую группу возглавил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. В рабочую группу по соцподдержке участников СВО вошел в том числе ряд журналистов.

Среди основных задач рабочей группы:

  • обеспечение взаимодействия федеральных органов по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей;
  • контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки таких граждан; подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • участие в информационной и разъяснительной работе, связанной с мобилизационной подготовкой и мобилизацией;
  • мониторинг и анализ правоприменительной практики по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы и др.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также