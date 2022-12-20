Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации.
Рабочую группу возглавил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. В рабочую группу по соцподдержке участников СВО вошел в том числе ряд журналистов.
Среди основных задач рабочей группы:
- обеспечение взаимодействия федеральных органов по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей;
- контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки таких граждан; подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации;
- участие в информационной и разъяснительной работе, связанной с мобилизационной подготовкой и мобилизацией;
- мониторинг и анализ правоприменительной практики по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы и др.
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