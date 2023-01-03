В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше, — сказал он.

По его словам, не стоит сокращать майские праздники, так как люди занимаются огородами.

— Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами, и здесь, наверно, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется, — отметил парламентарий.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В ноябре член Комитета по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект, которым предлагается установить 31 декабря выходной день.



Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год. Жителей страны ожидают девятидневные новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января.



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Максим Кокунин