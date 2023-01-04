СК России возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного уголовного преследования СБУ командующего дальней авиацией генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что украинские спецслужбы обвинили их «в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».

В ноябре служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Из публикации в базе данных СБУ известно, что Рамзану Кадырову инкриминируется две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий».

По этим статьям по украинском Уголовному кодексу предусмотрено наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

В розыск СБУ объявила и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Известно, что в розыске находятся и депутаты, и высокопоставленные лица из Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин