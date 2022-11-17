СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Московский Комсомолец».
Из публикации в базе данных СБУ известно, что Рамзану Кадырову инкриминируется две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий».
По этим статьям по украинском уголовному кодексу предусмотрено наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.
В розыск (СБУ) объявила и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Известно, что в розыске находятся и депутаты, и высокопоставленные лица из Татарстана, согласно данным на сайте МВД Украины
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