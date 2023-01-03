В Сабинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Сабинском районе Татарстана на пожаре в частном доме в селе Большие Кибячи погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что сообщение о горении по улице Энгельса, д9а поступило на пульт пожарной охраны сегодня в 6.10. Уже в 6.15 по прибытии ДПК «Кибячи» было обнаружено, что огонь возник в спальной комнате бревенчатого одноэтажного частного жилого дома размером в плане 8х10 метров.

В 6.17 пожар был локализован на площади 4 кв. метров, а в 6.20 он был ликвидирован. В 6.35 в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. Причина ЧП устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Минздраве России рассказали, что за первые сутки 2023 года в стране произошло 955 пожаров, в результате которых пострадали 230 человек, а еще 56 человек погибли.



— Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет, — указали в ведомстве.

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Максим Кокунин