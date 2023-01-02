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В России за первые сутки 2023 года случилось более 950 пожаров — погибли 56 человек

15:57, 02.01.2023 1
В России за первые сутки 2023 года случилось более 950 пожаров — погибли 56 человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за первые сутки 2023 года произошли произошло 955 пожаров, в результате которых пострадали 230 человек, 56 человек погибли, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава РФ.

— Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет, — указали в ведомстве.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призывал ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только в Татарстане в ночь с 31 декабря на 1 января травмы в результате применения пиротехнических изделий получили четыре человека, в том числе трое детей. По состоянию на 7 часов 2 января в результате применения пиротехнических изделий число пострадавших достигло шести.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 янв
    вообще эти фейерверки не понимаю. Стоят дорого, от них сплошной мусор, а эффекта особо нет
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