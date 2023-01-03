Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства 7-летнего ребенка в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела по факту убийства 7-летнего ребенка его отцом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 1 января 2023 года состоящий на учете у психиатра мужчина из-за личной неприязни задушил металлическим тросом собственного сына. Мальчик скончался на месте.

Фото: sledcom.ru

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Максим Кокунин