В Татарстане пациент психиатров обвиняется в убийстве своего 7-летнего сына

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следственными органами СК России по Татарстану предъявлено обвинение в совершении убийства 34-летнему жителю села Высокая Гора. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 1 января 2023 года состоящий на учете у психиатра мужчина из-за личной неприязни нанес несколько ударов металлическим тросом 7-летнему сыну в область шеи. В результате полученных травм мальчик скончался на месте.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце прошлого месяца Следком по Татарстану сообщил о возбуждении дела о попытке тройного убийства. В преступлении обвиняют 31-летнего жителя Чистопольского района, состоящего на учете у психиатра.



12 декабря 2022 года обвиняемый на улице поругался с 55-летним знакомым и стал угрожать ему расправой. Когда к ним подошел общий знакомый, обвиняемый ударил его ножом, затем нанес удары 55-летнему мужчине и его супруге, которая находилась рядом. В результате три человека с ранениями попали в больницу, а нападавшего задержали.



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Максим Кокунин