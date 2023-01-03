Госавтоинспекция Казани: за последние четыре года количество ДТП в новогодние праздники снизилось

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин рассказал, что за последние четыре года количество ДТП в период новогодних праздников приобрело тенденцию к снижению.

По его словам, Госавтоинспекцией столицы Татарстана был проведен анализ аварийности в период с 25 декабря по 25 января 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. Согласно ему, в промежуток с декабря 2021-го по январь 2022-го число погибших возросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В среднем за указанные периоды наибольшее количество ДТП произошло по причине столкновений (45%) и наездов на пешеходов (37%).

Наибольшая тяжесть последствий при наездах на пешеходов, произошедших вне пешеходных переходов, зафиксирована в период с 25 декабря 2021 года по 25 января 2022 года — в 20 ДТП погибли три и получили травмы 17 человек.

Отмечается, что этот же период характерен более высоким количеством наездов на пешеходных переходах: 32 ДТП; один погибший; 32 получивших различные травмы. В связи с этим ведомство обращается ко всем участникам дорожного движения и просит в новогодние праздники быть особенно внимательными на дорогах:

— В зимний период погодные условия могут меняться за короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, осадки в виде снега, а также сильный ветер могут изменить дорожные условия в короткий срок. Поэтому владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Прежде чем отправиться в дорогу, вы должны удалить с кузова машины весь снег. Таким образом вы предотвратите попадание снега и льда во время движения по дороге на другие автомобили, — рассказали в Госавтоинспекции.

Как пояснили специалисты, снег на машине может повредить автомобили других участников дорожного движения, а также ограничить видимость водителям, находящимся позади.

— Также необходимо помнить, что все стекла автомобиля должны быть очищены от снега и наледи, движение с загрязненными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида опасно. Манера вождения водителя должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, так как под слоем снега может присутствовать наледь, и это может привести к потере контроля над автомобилем. Подъезжая к пешеходным переходам, необходимо заблаговременно снизить скорость, в зимний период тормозной путь значительно увеличивается, что, в случае появления пешехода на проезжей части, может не позволить автомобилю вовремя остановиться, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев рассказал о приемах, которые позволят избежать ДТП на заснеженной дороге. Он призвал водителей научиться экстренно тормозить и работать с поперечной динамикой (занос и снос). По мнению инструктора, 98% водителей не умеют экстренно тормозить на дороге c дальнейшей эффективностью для себя.



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Максим Кокунин