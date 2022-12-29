Автоинструктор рассказал о приемах, которые позволят избежать ДТП на заснеженной дороге

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев призвал водителей научиться экстренно тормозить и работать с поперечной динамикой (занос и снос). Эксперт уверен, что это позволит водителям увереннее себя чувствовать на заснеженной дороге, сообщает «Газета.Ru».

По мнению инструктора, 98% водителей не умеют экстренно тормозить на дороге c дальнейшей эффективностью для себя.

— К примеру, на автомобилях без ABS нужно осваивать прерывистое импульсное торможение и отрабатывать более сложные элементы, вроде торможения на грани и за пределом сцепления. Торможение с ABS тоже требует определенных навыков, — рассказал Кабышев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалист также посоветовал автомобилистам отработать экстренные переставки.

— Резкий объезд препятствия с возвращением в ту же полосу и перестроения из ряда, как со включенной, так и выключенной системой курсовой стабилизации, — отметил эксперт.

Кабышев подчеркнул, что приобретенные навыки помогут водителю избежать ДТП в нестандартной ситуации на дороге.

— Поперечная динамика — это все, что связано с движением автомобиля в поперечном направлении. Это перестроения, прохождения поворотов, работа со сносами, заносами, вращением вокруг вертикальной оси, — объяснил он.

Также специалист объяснил, что каждый водитель должен уметь различать поперечные скольжения. По словам Кабышева, эти навыки научат водителя не терять контроль над автомобилем.

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Антон Гаврилов