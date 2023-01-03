Главное о коронавирусе на 3 января: ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины, памятник врачам в Нижнем Новгороде

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за сутки выявили 58 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Всего на 3 января в республике зарегистрировано 193 456 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 190 723 человека, в том числе 59 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 009 человек. Госпитализировали за сутки 15 человек.

Новую волну заболеваемости в России ждут во второй половине января



За последние сутки в России выявили 3 080 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 482 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 810 511 человек, а выздоровевших — до 21 223 056 человек. Госпитализировали за сутки 512 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 48 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 393 853 человека.

Накануне суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 3 884. Это минимум с 13 июля 2022 года.

В Нижнем Новгороде на территории инфекционной больницы №23 открыли памятник в честь борющихся с коронавирусом медиков под названием «Три врача». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что памятник стал «знаком уважения и благодарности за самоотверженность, ответственность и профессионализм» медиков. Сейчас в госпитале находятся более 240 пациентов, загрузка составляет около 70%.

Врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что новая волна заболеваемости респираторными инфекциями в России ожидается во второй половине января: «Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растет. И это касается не только коронавируса и гриппа, но в принципе любых респираторных вирусных инфекций. В прошлые два года число подобных заболеваний было меньше, потому что люди носили маски и соблюдали самоизоляцию. Сейчас в целом заболеваемость снова поднялась».

Великобритания столкнулась с кризисом в сфере оказания экстренной медпомощи

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 мск заразились 661 123 336 раз, 6 692 310 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 759 251). На второй строчке — Индия (44 680 180), на третьей — Франция (39 537 275), на четвертой — Германия (37 410 650), на пятой — Бразилия (36 362 366).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 092 679). За ними следуют Бразилия (693 981), Индия (530 707), Россия (385 881, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 099).



За время пандемии было сделано 13 164 011 492 инъекции вакцины против коронавируса.

Власти Евросоюза предложили Китаю поставить бесплатные вакцины от COVID-19 для борьбы с новой вспышкой. Как сообщила газета Financial Times, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать «европейский ответ» на возможность новой мировой вспышки коронавируса.

Вице-президент британского Королевского колледжа экстренной медицинской помощи Иэн Хиггинсон сообщил, что страна столкнулась с глубоким кризисом в сфере оказания экстренной медицинской помощи на фоне резкого роста заболеваемости гриппом и COVID-19: «Просто ужасает, как долго пациентам сейчас приходится ждать. Нам поступает информация о пациентах в отделениях неотложной помощи, которые ждут госпитализации до четырех дней, тогда как раньше это занимало четыре часа».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Южной Кореи ввели тестирование на коронавирус для лиц, прибывающих из китайских специальных административных районов Гонконг и Макао. Они должны проходить его в течение суток после прибытия. С 5 января китайские путешественники обязаны предоставлять результаты теста, сданного до посадки в самолет.

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Дарья Пинегина