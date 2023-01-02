Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до +3 градусов

В понедельник, 2 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Гидрометцентр республики прогнозирует снег, в том числе мокрый, местами сильный, а в отдельных районах с дождем.

Днем в Татарстане потеплеет до -1..+3 градусов. В Казани ожидается от 0 до +3°С, в Набережных Челнах — от -1 до +2°С.

Синоптики предупреждают о метели и тумане местами, гололеде и налипании мокрого снега. На дорогах снежные заносы и каша, сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также ожидается южный с переходом на сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до 2 января включительно ожидаются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах. Количество трехдневных осадков может превысить половину месячной нормы.



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Татьяна Демина