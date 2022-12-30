Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды в новогоднюю ночь и в начале января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 31 декабря существенно ухудшится погода, предупредили в Гидрометцентре республики. Прогнозируются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах, а также гололед.



Днем в субботу, 31 декабря, ожидается снег, в западных районах сильный, местами возможна метель. Ночные температуры составят -7..-12 градусов, в восточных районах — до -18°С. Днем ожидается от -1 до -6°С, в восточных районах — до -9°С.

Ночью в воскресенье, 1 января, в Татарстане прогнозируется сильный снег. В отдельных районах ожидается метель. Ночью температура опустится до -4..-9°С, на востоке до -12°С. Днем ожидается от 0 до -5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В понедельник, 2 января, пройдет снег, в том числе мокрый, а также дождь. Ночью ожидаются сильные осадки. Местами метель, гололед и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночные температуры составят от -1 до -6 градусов, днем потеплеет до -2..+3°С.



Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями, небольшой снег местами и умеренный юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. Температура воздуха от -4 до -9 градусов.



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Татьяна Демина