В начале января в Татарстане может выпасть больше половины месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие три дня ожидается сильный снег. По прогнозу Гидрометцентра республики, с 31 декабря по 2 января количество осадков может превысить половину месячной нормы.

С завтрашнего дня в Татарстане ухудшится погода. Прогнозируются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах.

31 декабря и 1 января в Татарстане ожидается сильный снег, местами — метель. Ночью в субботу похолодает до -7..-12°С, в восточных районах — до -18°С, в воскресенье — от -4 до -9°С, на востоке до -12°С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Днем 31 декабря синоптики прогнозируют от -1 до -6 градусов, в восточных районах — до -9°С. Дневные температуры 1 января составят от 0 до -5°С.

В понедельник, 2 января, пройдет снег, в том числе мокрый, а также дождь. Ночью ожидаются сильные осадки. Местами метель, гололед и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночные температуры составят от -1 до -6 градусов, днем потеплеет до -2..+3°С.



Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями, небольшой снег местами и умеренный юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. Температура воздуха от -4 до -9 градусов.

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Татьяна Демина