Перед Новым годом в Татарстане произошло 20 пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в субботу, 31 декабря, зарегистрированы 20 пожаров. Их основная часть произошла в жилом секторе, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве напомнили, что основные причины пожаров — это неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, а также нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и устройства и эксплуатации транспорта.



Главное управление МЧС России по Татарстану рекомендует не злоупотреблять спиртными, не курить в постели, в доме и квартире, не оставлять детей без присмотра, рассказать им правила безопасности и поведения при пожаре. Также татарстанцев напомнили, что нельзя оставлять включенные электробытовые приборы, газовое оборудование и топящуюся печь без присмотра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января. В это время запрещается использовать пиротехнические изделия 1—3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

30 метров от многоквартирных жилых домов.

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Татьяна Демина