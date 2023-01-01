Численность рабочей силы в Татарстане оценивается в 2,03 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Численность рабочей силы в Татарстане в среднем в сентябре — ноябре 2022 года составила 2,03 миллиона человек. Это половина населения республики — в ней проживает чуть более 4 млн человек.



Из 2 млн человек 1,986 миллиона трудоустроены. Остальные 44,1 тысячи татарстанцев, которые входят в рабочую силу, являются безработными.

Численность рабочей силы в Татарстане самая большая среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкирия — 1,897 млн человек, на третьем — Нижегородская область (1,75 млн человек).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самая маленькая численность рабочей силы среди регионов ПФО в Марий Эл — 324,8 тысячи человек. В целом в Приволжском федеральном округе она составляет 14,67 млн человек.

На конец октября 2022 года в Татарстане в государственных учреждениях службы занятости были зарегистрированы 8,9 тысячи человек. Из общего числа безработных пособие получали 6,9 тысячи человек, то есть 77,7%.



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Татьяна Демина