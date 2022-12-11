В Татарстане на конец октября зарегистрированы 8,9 тысяч безработных

В государственных учреждениях службы занятости Татарстана на конец октября зарегистрированы 8,9 тыс. человек. Таковы данные официальной статистики.



Из общего числа безработных пособие получали 6,9 тысячи человек, то есть 77,7%.

В октябре 2022 года в республике трудоустроен 1 691 безработный. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На конец сентября 2022 года в регионе были зарегистрированы 10 тысяч безработных. Пособие по безработице получали 7,6 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы по итогам сентября стали Нижнекамский (0,71%), Верхнеуслонский (0,68%) и Елабужский (0,68%) районы. Четвертой стала Казань (0,62%), пятерку замкнул Агрызский район (0,60%). Далее в десятке — Альметьевский (0,52%), Бавлинский (0,52%), Нурлатский (0,51%), Сабинский (0,50%), Тюлячинский (0,47%) районы.

Самый низкий уровень был зафиксирован в Алексеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.

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Маргарита Головатенко