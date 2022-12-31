В Татарстане за сутки подтвердилось 66 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 23 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 31 декабря в Татарстане зарегистрировано 193 277 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 190 524 человека, в том числе 108 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов